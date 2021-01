Nyolcvannégy éves korában elhunyt Jozef Venglos, aki 1990-ben az első külföldi edző lett az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság történetében.

A szakember keddi halálhíréről az Aston Villa számolt be, melyet Venglos egy szezonon keresztül irányított.



A tréner másodedzője volt az 1976-ban Európa-bajnok csehszlovák válogatottnak, melyet aztán szövetségi kapitányként az 1990-es világbajnokságon a negyeddöntőig vezetett.



A rózsahegyi születésű szakember 1993-ban az első szövetségi kapitánya volt a szlovák válogatottnak, miután az ország függetlenné vált.



Venglos az Aston Villával a 17. helyen végzett az angol bajnokságban az 1990/91-es idényben, majd a török Fenerbahcét irányította. Több mint 30 évig tartó edzői pályafutása során volt malajziai és ománi, valamint ausztrál szövetségi kapitány is, de dolgozott trénerként többek között a skót Celticnél és a portugál Sportingnál is.

