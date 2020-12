92 éves korában elhunyt Tommy Docherty, a Manchester United és a Chelsea korábbi vezetőedzője.



A korábbi labdarúgó 12 klubot irányított és Skócia szövetségi kapitányaként is dolgozott 27 éves edzői pályafutása alatt.Legnagyobb sikerét az Old Traffordon érte el. 1977-ben FA-kupát nyert a Manchester Uniteddel.



Docherty december 31-én, otthonában hunyt el. Halálhírét a család szóvivője jelentette be.



„Tommy otthon, családja körében, békésen ment el. Szeretett férj, apa és nagyapa volt, nagyon fog hiányozni. Kérjük, hogy tartsák tiszteletben a családot és a továbbiakban ne keressenek minket” – áll a közleményében.

A szomorú hírre a Manchester United Twitterén reagált.



„Nagyon szomorúak vagyunk Tommy Docherty halálhíre miatt. 1977-ben egy izgalmas, támadó felfogású csapattal vezetett minket győzelemre az FA-kupában. A klubból mindenki őszinte részvételét küldi Tommy szeretteinek – fejezték ki részvétüket.

We are deeply saddened by the passing of Tommy Docherty, who led us to FA Cup victory in 1977 with a thrilling, attacking team in the best traditions of Manchester United.



Everyone at the club sends sincere condolences to Tommy’s loved ones. pic.twitter.com/KLRsRJwIIv