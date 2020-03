Számos olyan labdarúgó van, aki fiatalon más csapatnál szerepelt kölcsönben a fényes karrierje elején, hogy aztán a megszerzett tapasztalatokkal a háta mögött bizonyíthasson anyaklubjánál.



Minden fiatal játékos számára a rutin megszerzése a legfontosabb, és hogy minél több időt tudjon a pályán tölteni. Nem számít az sem, hol teszi mindezt. Leggyakrabban alacsonyabb osztályú csapatok biztosítanak játéklehetőséget a tehetséges fiataloknak, akik ezt követően bizonyíthatják klubjaiknak, hogy készen állnak.



Mivel azonban a kölcsönszerződések rövid ideig tartanak, könnyű elfelejteni, hogy bizony vannak játékosok, akik nem csupán ott játszottak karrierjük során ahol aztán befutottak.



Alighanem köztudott, hogy huszonöt évvel ezelőtt a Manchester United egy hónapra kölcsönadta David Beckhamet a Preston North End együttesének, de akad még pár meglepő kölcsönszerződés.



A Copa90 a héten arra kérte a szurkolókat a Twitteren, hogy nevezzenek meg minél több olyan labdarúgót, aki meglepő helyen pallérozódott kölcsönben a karrierje során. A legtöbb ilyen eset leginkább már a feledés homályába merült. A Copa90 először Ashley Cole-t nevezte meg. A korábbi angol válogatott balhátvéd mielőtt betört volna az Arsenalba, az 1999–2000-es szezon egy részét a Crystal Palacenál töltötte. A sasoknál 14 bajnokin játszott, egyetlen gólját a Blackburn Rovers ellen szerezte egy távoli emelésből.

