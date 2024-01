A 2023-as darts vb legnagyobb felfedezettje kétségtelenül a 17 éves Luke Littler volt, aki első ilyen rendezvényén rögtön a döntőig jutott, végig parádés játékot produkálva. Azóta övé lett a legfiatalabbként megdobott kilencnyilas rekordja is.



Ahogyan többször elmondta, Littler nagy Manchester United szurkoló, így nem csoda, hogy a Vörös Ördögök meghívták magukhoz egy kis beszélgetésre, dobálásra.

A játék során a profi játékos Harry Maguire-el és Christian Eriksennel mérte össze tudását. Az nem volt kérdés, hogy a fiatal dobó remekelni fog, viszont Harry Maguire dobását követően megfagyott a levegő a teremben.

How many darts will it take Luke Littler to beat Harry Maguire’s 9-dart score of 171?



Three perfect throws… pic.twitter.com/UMZY2iNEGy