A Manchester United egykori játékosa, Daniel Nardiello elárulta, milyen feltételt kellett teljesítenie ahhoz, hogy Sir Alex Ferguson rábólintson a lakásvásárlására.



A kétezres évek elején a Manchester United akadémiájának egyik tehetsége, Daniel Nardiello esélyt kapott arra, hogy az első számú csapatban is bizonyítson, ezért úgy döntött, eljött az ideje, hogy saját ingatlant vásároljon magának. Ötletével felkeresete a mindenre odafigyelő Sir Alex Fergusont is, aki azonban felételhez kötötte a költözést. Ez nem más volt, mint hogy a fiatal játékosnak részt kell vennie egy három hónapos főzőtanfolyamon. Nardiello erről a Daily Starnak beszélt.



„Az első három évemben egész jól teljesítettem az United ifjúsági-, és tartalékcsapatában, Alex pedig hároméves szerződést ajánlott nekem. Ekkor saját ingatlant akartam venni, ahol lakhatok. Mivel az ifjúsági játékosoknak ehhez Ferguson engedélyére volt szükségük, ezért bekopogtattam hozzá, és megkérdeztem, vehetek-e saját házat” – kezdte a visszaemlékezést.



„Azt mondta, hogy nem, nem engedem meg, hogy saját ingatlant vásárolj, csak akkor, ha részt veszel egy három hónapos főzőtanfolyamon a carringtoni szakácsánál. Tehát három hónapon keresztül, hetente néhányszor, kint voltam, és segítettem megfőzni az elsőszámú csapat játékosainak szánt ételeket. Mindig valamivel korábban bent voltam, hogy segítsek a séfnek.”



„Miután letelt a három hónap, ismét bekopogtattam a mester ajtaján, és megengedte, hogy folytassam a lakásvásárlást és a saját házamba költözhessek. De ez is mutatja, mennyire beleásta magát a részletekbe” – zárta szavait.

