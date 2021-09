Romelu Lukaku nehezen élte meg a Manchester Unitedben töltött időszakát. A belga játékos nemrég erről mesélt egy interjúban.

Lukaku másodszor fog Angliában játszani, miután a Chelsea idén nyáron 98 millió fontért megvette őt az Intertől. A belga két sikeres szezont tudhat maga mögött., ám mielőtt a Serie A-ba került, nem volt könnyű dolga. az utolsó Manchester Unitedben töltött szezon kemény volt számára. Nem játszott jól és fizikuma miatt is kritizálták. A támadó most erről a gyötrelmes időszakról mesélt a belga HLN-nek.



„Egy sötét lyukban voltam a Manchester Unitedben, és az Inter vett ki ebből. Nehéz időszak volt, ezért nem akartam nyáron megkerülni az Intert” – mondta.

A belga a mostani átigazolásának körülményeiről is részletesen mesélt.



„Csak akkor jöttem rá, hogy a Chelsea komolyan gondolta, amikor harmadszor is ajánlatot tett, először 100 millió eurót, majd 105 millió eurót, majd 105 millió eurót plusz (Marcos) Alonso -t, majd 110 millió eurót és (Davide) Zappacostát ajánlotta fel, de az Inter nemet mondott. Nem akartam tönkretenni a hangulatot, de fejben már nem voltam Milánóban, kértem] Inzaghit, hogy állapodjanak meg."



Lukaku kiválóan szerepelt az olasz óriásokkal, 2020/21 -ben megnyerte a Scudettót, de úgy véli, hogy ez megfelelő idő volt a távozásra, hiszen a Chelsea vonzereje egyszerűen túl nagy ahhoz, hogy visszautasítsa.



"Amikor az Interhez érkeztem, azonnal éreztem, hogy jól fogok járni a klubbal. Az a szeretet és a fogadtatás, amit először kaptam a malpensai repülőtéren, egy gyönyörű történet kezdete volt, és az volt a küldetésem, hogy soha ne hagyjam cserben őket, amikor az Inter mezét viseltem.”



Végezetül elárulta, miért mondott mégis igent az angolok ajánlatára.



„Ez egy életre szóló esély számomra, és úgy gondolom, hogy a karrierem ebben az időszakában ez az esély, amiről mindig is álmodtam.”



Forrás: fotbolltransfers.com és marca.com

Borítókép: Facebook.com/ManchesterUnited