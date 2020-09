Egyre biztosabbnak tűnik, hogy Gareth Bale hamarosan visszatérhet a Tottenham Hotspur labdarúgócsapatához. A Telegraph beszámolója szerint az angolok Dele Allit is bevonnák az üzletbe, azonban a spanyolok elutasítottak ezt az opciót, ugyanis a Királyi Gárda vezetőedzője, Zinedine Zidane egy korábbi megjegyzése miatt nem szeretné, ha a Realba igazolna az angol válogatott középpályás.

A két klub folyamatos tárgyalásokat folytat Gareth Bale-ről, úgy tűnik a kegyvesztetté vált walesi támadó kölcsönben folytathatja José Mourinho együttesénél. A tárgyalások során állítólag felmerült annak a lehetősége is, hogy Dele Alli egy szezonra a Realhoz kerüljön kölcsönbe, de Zinedine Zidane ezt elutasította.

At his best, Dele Alli's ability to bring the ball out of the air for a finish is unmatched in world football. pic.twitter.com/0SShWPMSGr