Lionel Messiről sokszor a siker-pénz-csillogás hármasa jut eszünkbe, és hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy neki sem mindig egyszerű.

Szívszorító nézni Lionel Messi küzdelmét a jelenlegi Barcelonában. Az argentin többet már nem igazán tudott volna tenni annak érdekében, hogy dicsőséget szerezzen csapatának. A szezonban 25 gólt szerzett, ebből 21-t a spanyol bajnokságban. A BL-ben pedig a 3. a gólszerzők rangsorában.

A 33 éves játékos ennek ellenére kénytelen lesz úgy elkönyvelni ezt a szezont, hogy nem sikerült jelentősebb trófeát szereznie.



Lionel Messi a kezébe temeti arcát a 8-2-es vereség után.



Fotó: Manu Fernandez/Pool via Getty Images



Messi a 2014-2015-ös szezon óta nem tudott Bajnokok Ligáját nyerni a Barcelonával, és az évek múlásával ez egyre nehezebbé válik számára. Jelenleg nehéz elképzelni, hogy a katalán csapat az elkövetkező években odaérhet valamelyik európai kupatrófeáért, mivel nagyon úgy tűnik a csapat fentről lefelé tart.

Messi nem feltétlen akarná elhagyni a Nou Camp-ot, de ennél többet érdemel.



Hasonló kudarccal kellett szembenéznie a válogatott színeiben is, hisz hazája együttesével rövid időn belül 4 nagy döntőt bukott el.



Messi a nemzeti csapat színeiben is többször kudarcot vallott.



Fotó: Catherine Ivill/Getty Images



Ha egy nap majd visszatekintünk a karrierjére, könnyel lehet, hogy azt gondoljuk majd, sokkal több trófeát kellett volna nyernie.

Rossz volt nézni, ahogy Messi csalódottan ült az öltözőben a Bayern München ellen 8-2-re elvesztett BL-negyeddöntő után. Ezek a percek biztosan az argentin legrosszabb pillanatai közé tartoznak.

Mert hiába minden siker és elismerés, nem lehet mindig könnyű Lionel Messinek lenni. A hatszoros aranylabdásnak minden egyes alkalommal amikor kudarcot vall a csapata, számos kritikával és tanáccsal kell szembenéznie.



Nemrég a Twitteren tettek közzé egy videót, ami megmutatja, milyen nehéz is, a világ egyik legjobbjának.

After yesterday game, many people might forgot how hard it is to be Lionel Messi.



pic.twitter.com/VDS2wS4yGF