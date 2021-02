A Motherwell ugandai válogatott védője, Bevis Mugabi hivatalosan is felülmúlta Cristiano Ronaldo rekordugrását.

A Juventus ásza, Ronaldo 2019-ben a Sampdoria ellen elérte az egyik leghíresebb atlétikai teljesítményt, mivel 256 cm magasra ugrott, hogy elfejelhesse a labdát. De a 25 éves Mugabi megdöntötte Ronaldo világrekordját, aki a hálóba is fejelte a labdát.

