Dzsudzsák Balázst, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányát váratlanul érte, ezért sokkolta, hogy távoznia kell arab klubcsapatától, az al-Ittihad Kalbától.

A 33 éves játékos menedzsere, Vörösbaranyi József egy héttel ezelőtt még arról számolt be, hogy Dzsudzsák nyáron lejáró szerződésének egyéves meghosszabbításáról tárgyalnak az Egyesült Arab Emírségek 14 csapatos élvonalában 11. helyen álló klubbal, ahol véleménye szerint megbecsülik a 108-szoros magyar válogatott labdarúgót, aki jól érzi magát.



Ezzel szemben a klub szakmai okokra hivatkozva lemondott a játékosról, aki az al-Ittihad című lapnak nyilatkozva azt mondta: teljesen váratlanul érte, azért sokkolta őt a klub döntése, és nem ismeri azokat az okokat, melyek miatt megváltak tőle.



Hozzátette: a klubnál mindenkivel, így a vezetőkkel, a szakmai stáb tagjaival, valamint a játékostársakkal is jó volt a kapcsolata, így ez biztosan nem állhat a válás hátterében.

Kiemelte: jelenleg nem tud a folytatáson gondolkodni, először szeretné megérteni a döntés hátterét.



A lap szerint Dzsudzsák a liga egyik legjobb labdarúgójának számított. A magyar játékos 2018 szeptemberében igazolt az al-Ittihad Kalbához, és a másfél szezon alatt a lap statisztikája szerint 36 meccsen kilenc gólt szerzett, miközben 52 alkalommal hozta helyzetbe társait.



Az arab klub elnöke, Ali Husszain al-Logani az üggyel kapcsolatban elmondta: a csapat légiósainak foglalkoztatásáról a vezetőedző, Jorge Da Silva véleményezése után döntöttek, és annak kizárólag szakmai okai voltak.



Az al-Ittihad Kalba Dzsudzsák mellett egy másik légiósától, a hatszoros brazil válogatott Henriquétől is elköszönt, időközben pedig két külföldi játékost szerződtetett.

Borítókép: Facebook/Ittihad Kalba Fc