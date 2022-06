Nemrég elterjed egy videó, amin Memphis Depay egy ghánai jótékonysági mérkőzésen villantja meg kivételes képességeit.



A Barcelona 28 éves játékosa Quincy Promes társaságában Afrikába látogatott, ahol pályára is lépett egy közösségi mérkőzésen.



Depay ghánai apától született, és szabadsága alatt rendszeresen ellátogat az országba, ahol több nagy horderejű közösségi projektben is részt vesz. Nemrég a ghánai Cape Coast siketek és vakok iskolájának vizesblokkjának felújításához járult hozzá, de sportfelszereléseket és egyéb tárgyakat is adományozott az itt élő gyerekeknek.

Grateful to meet the president of a country that I love so much.

Coming back home feels always amazing and Ghana is the future y’all stay tune!



Oh and you know I had to bring a jersey of the best club in the world for the mister President pic.twitter.com/qL8SPCT8jd