Dele Allinak az előrejelzések szerint az egyik sztárjátékosnak kellett volna lennie a 2022-es katari vb-n, ám a karrierje teljesen más irányt vett.

Anno 19 évesen debütált Pochettino alatt a Tottenhamben. Első idényében 10 gólt és 9 gólpasszt jegyzett, teljesítményét tekintve sokan nagyobb játékosnak tartották, mint Harry Kane-t.

2015-ben debütált a válogatottban is, majd 2019-ben BL-döntőig vezette a Tottenham csapatát.

Ezt követően teljesítménye azonban visszaesett. Akkor már José Mourinho irányította a csapatot, a portugál szakember pedig többször figyelmeztette, hogy ha nem tudja állandósítani játékát, később gondjai lehetnek.

Ez be is igazolódott, ugyanis a BL-menetelést követő szezonokban egyre csak esett vissza a játéka, így tavaly eladták az Evertonnak.

Ott sem járt sikerrel, ugyanis nem tudta kezdőbe verekedni magát, összesen 11 meccsen játszott, gól vagy gólpassz nélkül.

Nyáron az Everton kölcsönadta a Besiktasnak, a törököknek pedig vételi opciójuk is van rá. Itt sem tudja azonban megváltani a világot, eddig összesen 9 meccse van a Besiktasnál, amelyeken két gólt szerzett.

Az „utolsó csepp a pohárban” az utolsó kupamérkőzés volt, ahol a Besiktas a harmadosztályú Serik Belediyespor ellen játszott. Alli a kezdőben kapott lehetőséget, azonban 2-0-s hátránynál a szurkolók hangos fütyüléssel és ordibálással tudatták vele, hogy rosszul játszik. Ez az edzőnek is feltűnt, aki csupán 29 perc játék után úgy döntött, lecseréli.

Love him or hate him, it’s genuinely heartbreaking to see how bad Dele Alli fell off.



This boy was on top of the world not long ago.



Just shows how quickly a Footballer can vanish. pic.twitter.com/Pb2Lq53z98