Miután kiderült, hogy a Juventus futballistája, Daniele Rugani megfertőződött a koronavírussal, a torinói gárda összes tagját karantén alá helyezték.



A holland válogatott Matthijs De Ligt pedig meglehetősen unhatja a vesztegzárat, ugyanis kínjában már egy tekercs wc-papírral kezdett dekázgatni, amit a barátnője, Annekee Molenaar rögzített.



A 20 éves hátvéd természetesen csak is egy alapos kézfertőtlenítés után kezdett neki a mutatványnak.

Lássuk be, meglehetősen ügyesen bánik a gurigával is.



Borítókép: Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)