Frenkie de Jong barátnője egyből lecsapta a magas labdát amikor követői a holland átigazolásáról faggatták.



A nyári átigazolási szezonban Frenkie de Jong neve többször is szóba került a Manchester Uniteddel kapcsolatban. Az angol klubcsapat akkor kinevezett edzője, Erik ten Hag szerette volna megszerezni magának egykori játékosát, míg a Barcelona gondolkodott azon, hogy túl ad a hollandon, annak érdekében, hogy csökkentse költségeit. A közel három hónapig tartó időszakban Frenkie de Jong végig kitartott álláspontja mellett, és mindent megtett a maradásért.



Bár a klubváltással kapcsolatos pletykák az utóbbi időben lecsillapodtak, Christian Eriksen sérülése és Casemiro eltiltása után a szurkolók ismét töprengeni kezdtek azon, hogy jó lenne, ha a MU megszerezné de Jongot.



A klub egyik szurkolója meg is ragadta az alkalmat arra, hogy megpróbálja kideríteni, vajon benne van-e a pakliban a holland átigazolása. A játékos barátnőke, Mikky Kiemeney a közösségi oldalán egy kérdez-feleleket tartott, amikor a drukker megkérdezte tőle, mikor jön Frenkie de Jong Manchesterbe.



A nő nem esett kétségbe a kérdés elolvasásakor és egy poénnal ütötte el a dolgot. 23/2, azt hiszem – válaszolta.



Ennél tökéletesebben pedig alig felelhetett volna, hiszen a Barcelona február 23-án az Old Traffordon lép pályára az Európa Ligában.

Borítókép: Fran Santiago/Getty Images