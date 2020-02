A francia L’Equipe nyilvánosságra hozott egy listát, amelyen a legjobban fizetett labdarúgók és edzők szerepelnek.



A lap úgy tudja, hogy Messinek 8,3 millió euró bevétele van havonta, míg Ronaldónak “csak” 4,5 millió euró.



A lista harmadik helyén Neymar áll, aki ha a világon nem is, de Franciaországban a legjobban fizetett labdarúgó jelenleg a havi több mint 3 millió eurós fizetésével, ami jóval meghaladja csapattársa, Kylian Mbappé bevételét, aki kevesebb, mint 2 millió eurót kap egy hónapban.



A nagy hármas után két Barcelona-játékos következik: Antoine Griezmann és Luis Suárez közel 3 millió eurót keres havonta. Őket követi a Real Madridból Gareth Bale és Eden Hazard, 2,5 millió euróval.

A L’Equipe információ szerint a francia bajnokság 10 legjobban fizetett játékosa mind a Paris Saint-Germain labdarúgója. Bár ez talán nem is annyira meglepő.

The highest-paid Ligue 1 players all play for PSG



(via @lequipe) pic.twitter.com/vxhFPKxzwj