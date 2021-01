Eddig 58 kínai labdarúgócsapat kérvényezte a neve megváltoztatását az ország sportági szövetségének (CFA) decemberi döntése nyomán.

A CFA december közepén szigorú pénzügyi korlátozásokat vezetett be a bajnokságban, és arról is döntött, hogy a legfelső négy osztályban a csapatok nem viselhetik támogatóik, befektetőik nevét.

