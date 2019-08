A korábbi híresztelésekkel ellentétben nem két évre hanem csupán három hónapra tiltja el a Dél-Amerikai Labdarúgó Szövetség (CONMEBOL).

A 32 éves argentín sztárnak így csupán barátságos mérkőzéseket kell kihagynia, de tétmeccseken már pályára léphet. Messit emellett még 50 000 dolláros pénzbírságra is kötelezte a szövetség.



Messinek 7 napja van fellebbezni az ítélet ellen.





Messit már korábban a Chile elleni találkozó után is megbüntették

Fotó: Alexandre Schneider/Getty Images



Korábban már büntették meg az argentín válogatott zsenijét Chile elleni találkozón elszenvedett kiállításáért egy meccses eltiltást kapott valamint 1500 dolláros pénzbüntetéssel is sújtották.

A Copa América alatt a rendező brazilok elleni találkozón erősen kritizálta a játékvezetést, és korrupciót is emlegetett, amit később megbánt és bocsánatot kért.

Bélyegkép: Pedro Vilela/Getty Images