A Juventus sztárja, Cristiano Ronaldo a közösségi médián keresztül üzent a világnak a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban.

A 35 éves portugál támadó önkéntes karanténban van Portugáliában, miután hírt kapott, hogy csapattársa, Daniele Rugani tesztje pozitív lett.

Ronaldo üzenete az Instagramon:



"A világ rendkívül nehéz pillanatokat él át, amely a lehető legnagyobb odafigyelést követeli meg mindannyiunktól. Nem mint futballista, hanem mint apa, és mint fiú, mint ember beszélek most hozzátok, aki érintett a legújabb fejleményekben.Fontos, hogy az Egészségügyi Világszervezet tanácsait mindannyian betartsuk, valamint együttműködjünk az irányító szervekkel a kialakult szituációban.Az emberi élet védelme minden másnál fontosabb.Együttérzésemet küldöm azoknak, akik elveszítették hozzátartozójukat, és kitartást kívánok mindenkinek, aki küzd a vírussal, mint például a csapattársam, Daniele Rugani.Végül kitartást kívánok az óriási elismerésre méltó egészségügyi szakembereknek is, akik a saját életüket kockáztatva is harcolnak mások megmentéséért."



Borítókép: Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images