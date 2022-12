A hírek szerint megromlott a kapcsolat Cristiano Ronaldo és ügynöke, Jorge Mendes között.



Jorge Mendes a kezdetektől képviseli Cristiano Ronldót. A korábbi beszámolók szerint a két fél közt szinte apa-fia kötelék alakult ki. Ez a kapcsolat az évek során többször is meggyengült, de a feleknek végül mindig sikerült rendezni a viszonyukat. Most azonban úgy tűnik, hogy a Ronaldo és Mendes közt egyre nagyobb a feszültség, amely akár a kapcsolatok széthullásához is vezethet.



Az AS szerint a kettejük együttműködésére a Ronaldo körül kialakult helyzet nyomta rá a bélyegét. A portugál pályafutása során először klub nélkül maradt azt követően, hogy a Piers Morgannek adott interjújában nyíltan kritizálta a Manchester Unitedet. Az ötszörös aranylabdás most bizonytalanságban él, ami rányomja a bélyegét az ügynökével való kapcsolatára.



A hamarosan 38. életévét töltő Ronaldo mindenképp szeretne Európában maradni, de eddig csak a Közel-Keletről érkeztek ajánlatok érte.

A szaúdi Al Nassr állítólag szezononként 200 millió eurós szerződést kínált neki, Ronaldo azonban tagadta, hogy megegyezett volna a klubbal.

