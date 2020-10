Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elnöke szerint lehetnek majd nézők a jövő nyárra halasztott Európa-bajnokságon.

A szlovén sportvezető egy német hírportálnak kedden azt mondta, a világjárvány második hulláma ellenére optimista és helyszíni szurkolókkal képzeli el a kontinensviadalt.



"Jelenleg olyannak tervezzük az Eb-t, ahogy megálmodtuk. Persze ha februárban arról kérdeztek volna, hogy készen állok-e egy, az egész világot megbénító pandémiára, bolondnak néztem volna az illetőt" - fogalmazott Ceferin, aki szerint mostanra azonban felkészültebbek és okosabbak lettek, mint tavasszal voltak.



Kiemelte, több terv is van az UEFA asztalán, nézők nélküli rendezésre vagy a stadionok bizonyos százalékú telítettségére vonatkozóan is rendelkeznek forgatókönyvvel.

"Elméletben 12, 11, 10, de akár három vagy egy országban is tudunk Eb-t rendezni" - mondta az elnök, aki szerint a megálmodott 12 országon átívelő rendezés nagyon szép gondolat, de a jelenlegi helyzetben nagy kihívást jelent.



Ceferin bízik benne, hogy lesznek nézők.



Fotó: Craig Mercer/CameraSport via Getty Images



"Abban azonban biztos vagyok, hogy lesz jövőre Európa-bajnokság" - jelentette ki Ceferin, kiemelve, hogy az augusztusi újrakezdés óta több mint 420 nemzetközi mérkőzést rendeztek meg az UEFA égisze alatt különösebb incidens nélkül.



A jövő június 11. és július 11. közé halasztott Európa-bajnokságnak a tervek szerint 12 ország 12 városa, közte Budapest ad otthont. A magyar válogatott novemberben Izland ellen, hazai pályán vívhatja ki a részvétel jogát. Ha ez sikerül, Marco Rossi csapata a világbajnoki címvédő franciákkal, az Eb-címvédő portugálokkal és a 2014-ben világbajnok németekkel lesz egy csoportban.

Borítókép: Harold Cunningham - UEFA/UEFA via Getty Images