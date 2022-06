Eduardo Camavinga ajándékkal lepte meg az ukrán U21-es válogatott tagjait a korosztályos Eb-selejtezős mérkőzés után.



Az U21-es Eb-selejtezőben Franciaország Ukrajnával mérkőzött meg. A tabella első két helyén álló alakulat nem bírt egymással és 3-3-as döntetlent ért el. A meccs után a Real Madrid fiatal tehetsége Eduardo Camavinga bekopogtatott az ukránok öltözőjébe és ajándékkal kedveskedett ellenfeleinek, hogy ezzel biztosítsa őket támogatásáról. A francia összegyűjtötte a csapat tagjainak mezeit és az ukránoknak adta azokat, miközben néhány kedves szót is mondott nekik.



„Tudjuk, hogy most elég rossz és nehéz a helyzet számotokra, ezért is adjuk ezt az ajándékot nektek” – mondta.

France U21 & Real M CM Eduardo Camavinga came to Ukraine’s dressing room post 3-3 draw yday and presented the side with a whole heap of France jerseys for the U21 squad



‘We know there’s currently a bad situation & this is a present for all the people (team)’



