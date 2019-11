Ronaldinho lesz a Hungexpón decemberben sorra kerülő 3. teqball-világbajnokság sztárvendége.

A 97-szeres válogatott brazil ex-futballista régóta nagykövete a labdarúgást és az asztaliteniszt ötvöző, magyar fejlesztésű sportágnak, s hazája szövetségének megalapításában is főszerepet vállalt - írta hétfői közleményében a nemzetközi szövetség.



A december 6. és 8. között sorra kerülő budapesti vb-n a szurkolók több alkalommal is személyesen találkozhatnak majd a 39 éves világbajnokkal.

