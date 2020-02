A Figueirense - Avaí mérkőzésre kilátogató nézők nem mindennapi jelenetek szemtanúi lehettek. Az Avaí két játékosa kertrecharchoz hasonló mozdulatokkal hatástanalanította az ellenfél egyik drukkerét.



A két szurkolótábor már a mérkőzés elején összecsapott egymással, Bruno Silva kiállításakor azonban tovább fokozódtak az indulatok.



A 33 éves játékos saját kispadja mögül provokálta az ellenfél szurkolóit. A drukkerek olyannyira bedühödtek, hogy betörtek a pályára. Egyikük egészen a kispadig jutott, ott azonban az Avaí tartalékkapusa egy a judoban használatos csípődobással a földre vitte őt. A feketeleves még csak ezután jött a betolakodó számára, mivel Bruno Silva is odaért hozzá és egy hatalmas rúgást mért a fejére.



Silva akciója során a csapattársa is megsérült, mivel még ő is a földön feküdt a történtekkor. Glendsonnak ezt követően hosszú ideig jegelni kellett az arcát.

Az esetet követően a katonai rendőrség bevonására is szükség volt, akik eltávolították a két drukkert. Ezután sem csillapodtak azonban az indulatok, a Figueirense szurkolói ugyanis egymást kezdték ütni. A mérkőzés 21 percig állt a rendbontás miatt.

A lefújást követően Silva azt állította, hogy nem provokálta a helyzetet.

"Nem provokáltam őket, tisztelem a Figueirense-t - mondta. "Csak győzelemünket kell ünnepelni" - tette hozzá.

A mérkőzésen egyébjént Pedro Castro és Jonathan Luiz góljaival 2-0-ra nyert az Avaí.

Forrás: Sportbible.com

Borítókép: Twitter.com