A jövőben Bölöni László irányítja a Panathinaikosz labdarúgócsapatának szakmai munkáját.

Az athéni klub hétfőn a honlapján jelentette be, hogy délutáni edzést már a 67 éves új vezetőedző tartja, a hivatalos bemutatóra pedig kedden kerül sor.



Kiemelték, hogy Bölöni játékosként BEK-et nyert a Steaua Bucuresti gárdájával 1986-ban, légióskodott Belgiumban és Franciaországban, míg a román válogatottban több mint száz alkalommal lépett pályára.



Emlékeztettek, hogy 41 éves korától edzősködik, dolgozott egyebek mellett belga, francia, portugál és görög (PAOK) kluboknál, illetve irányította a román válogatottat. Idén már két belga csapatnál (Royal Antwerp, Gent) is megfordult, legutóbbi állomáshelyén augusztusban írt alá, de három mérkőzés után, egy hónappal ezelőtt távozott.



A 20-szoros görög bajnok Panathinaikosz a most zajló bajnoki idényben négy mérkőzés után még nyeretlen, két döntetlennel és két vereséggel a 11. helyen áll a 14 csapatos mezőnyben.



A görög gazzetta.gr sportoldal információja szerint Bölöni megbízatása 2022 nyaráig szól, éves fizetése pedig eléri 400 ezer eurót.



Borítókép: Vincent Van Doornick/Isosport/MB Media/Getty Images