Bogdán Ádám a szezon végéig a skót élvonalban szereplő Hibernian labdarúgócsapatánál marad.

A 20-szoros válogatott magyar kapus november végén január 1-ig szóló szerződést kötött az edinburgh-i együttessel, amellyel most az idény végéig hosszabbított.

| We're pleased to confirm that Adam Bogdan has agreed a new contract until the end of the season.



https://t.co/FpT3RTsrrS pic.twitter.com/5WVsbGY1gA