Az Aranylabdát a múlt héten elnyerő Karim Benzema elárulta, nem volt könnyű számára a Real Madridnál töltött időszakának eleje és arról is lerántotta a leplet, kik voltak a példaképei.



A francia válogatott sztárja 2009 nyarán távozott a Lyonból és a Real Madridba szerződött, ahol az évek során egyre fontosabbá vált, Cristiano Ronaldo 2018-as távozását követően pedig vezéregyéniséggé vált. Az aranylabdás játékos nemrég egy interjúban beszélt a kezdetekről, ahol kiemelte, szüleinek fontos szerepe volt a sikerében.



„Azt mondanám, hogy az én hőseim az apám és az anyám. Miért? Mert nagyon nehéz volt nekik, nagyon nehéz” – mondta a 34 éves jáékos a GQ-nak.



„A labdarúgók közül nem volt példaképem. Nem mondom, hogy mindig is nagyra tartottam magam, de ahonnan jöttem, onnan valahogy ki kellett jutnom. Mivel valamivel több tehetségem volt a futballban, mindent megtettem a sikerért.”





Benzema azt is bevallotta, hogy korábban két olyan játékos volt, aki inspirálta őt.



„Amikor 15 vagy 16 éves voltam, Ronaldo, Zidane és mások inspiráltak, hogy tanuljak, de soha nem mondtam, hogy olyan akarok lenni, mint ő.”



„A szüleimnek az is elég volt, hogy profi futballista voltam. De nekem az a célom, hogy a lehető legjobb legyek a hivatásomban.”



A játékos ugyanakkor azt is elismerte a Real Madridba való beilleszkedése nem volt zökkenőmentes.



„A kezdeti időszak nagyon nehéz volt a Real Madridnál, mert nagyon fiatal voltam, és nagyon egyedül éreztem magam. De csak akkor tudsz fejlődni, ha a körülötted lévők segítenek abban, hogy jobb legyél, és te is segíted őket a góljaiddal, vagy a meccsek megnyerésével” – mondta.

Borítókép: Alvaro Medranda/NurPhoto a Getty Images