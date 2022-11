A már „világbajnoki lázban” égő Karmi Benzem nemrég egy hosszabb lélegzetvételű interjút adott, amiben beszélt a torna esélyeseiről, de kifejtette az aranylabdával kapcsolatos érzéseit is.



A francia a Telefootnak beszélt arról, hogy feltette az életét az Aranylabda megszerzésére.



„Nem akartam abbahagyni a játékot, amíg el nem nyerem az Aranylabdát. Mindig hittem magamban, tudtam, hogy egy bizonyos ponton a tulajdonságaimmal és ambícióimmal meg tudom nyerni” – fejtette ki.



„Ezért az elmúlt négy évben nyomtam és nyomtam, hogy megszerezzem ezt a trófeát.”



Benzema azt is elárulta, hogy a hosszú évekig csapattársaként játszó ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo gratulált-e már neki a díjhoz.



"Nem, még nem” – jelentette ki, majd az elmúlt időszakban meglévő sérüléseiről is beszélt.



„Jól vagyok, de mindenhol volt egy kis fájdalmam" - folytatta.



„A meccsek mennyiségéhez képest ez normális. Vigyáztam magamra, fitt leszek és jelen leszek a válogatottban, szóval nincs gond. Csak arra koncentrálok, amit tennem kell.”



A világbajnokság kezdete előtt a játékosokra rendkívül sok fellépés várt, ugyanakkor Benzema nem akarta kritizálni a sűrű menetrendet.



„Szeretünk focizni. Az a probléma, hogy nem vagyunk gépek. Mindig 100%-on kell lenni, és háromnaponta kell játszani. Egy ponton vannak sérülések, de ez normális."



A francia válogatott vezére azt is elárulta, tisztában vannak vele, hogy a torna esélyesének számítanak.



„Nagyon büszke vagyok. Nagyon örülök, tudjuk, mit jelent egy világbajnokság. Alig várom, hogy elkezdődjön.”



„Minden francia ugyanazt gondolja. Papíron mi vagyunk a legjobbak a csoportban, ez elől nem szabad elbújnunk. Rengeteg tehetség van ebben a csapatban, de a futball mindig ugyanaz. Ambiciózusnak kell lennünk, tisztelnünk kell az ellenfelünket, és mindent meg kell tennünk, hogy megnyerjük a három meccset” – mondta, majd azt is elárulta, mely csapatokat tartja még esélyesnek a trófeára.



„A Brazilok a favoritok, de ott lehet Argentína, Spanyolország és természetesen Franciaország is. Ki kell mondanunk, és meg kell mutatnunk, hogy mi vagyunk a favoritok, és nyerni akarunk."



Borítókép: Angel Martinez – UEFA/UEFA a Getty Images