Újabb szexbotrány van alakulóban, a lehetséges elkövető pedig a Monaco játékosa, Wissam Ben Yedder.



A France Info szerint a támadót a bátyjával együtt vonták nyomozás alá, miután egy 19 és egy 20 éves nő feljelentette őket.

A vád szexuális zaklatás és nemi erőszak, amely a hírek szerint e hét elején történt, Costa Azulban. Az ügy jelenleg a nizzai bíróság kezében van, egyelőre azonban sem Ben Yeddert, sem pedig a testvérét nem idézték be meghallgatásra.

Wissam Ben Yedder is under investigation for sexual assault and rape.



Two women accuse the Monaco player and his little brother of imposing sexual acts on them earlier this week.



