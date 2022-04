Rio Ferdinánd felfedte melyik játékosok bizonyultak számára a legkeményebb ellenfélnek pályafutása során.



A Manchester United legendája, számos kiváló ellenféllel találta szembe magát. Nemrég elárulta, kik voltak azok, akik ellen a legtöbbet szenvedett. A listában felbukkantak a Real Madrid legendái, Raul és Ronaldo Nazario, de helyet kapott az Arsenal kiválósága, Dennis Bergkamp is. Meglepő módon a listára felkerült a Southamptonban és a a Blackburn Roversben is megforduló, Kevin Davies, aki pályafutása legtermékenyebb időszakát a Boltonnál élte Boltonnál Sam irányítása alatt. Ferdinand szerint Davies ellen egész egyszerűen borzalmas volt játszani.



"Nehéz volt ellene játszani" - mondta a Broadtalks podcastban.



„Mielőtt még megkaphattad volna a labdát, elhappolta előled. Borzalmas volt ellene játszani, csúnya, nehéz estéket okozott.”



Ferdinand Raul és Bergkamp mozgását is kielemezte.



"Raul, maga a lendület, ő olyan lehetetlen területekre, pozíciókra megy be, Bergkamp ugyanaz.”



"Mélyre mentek, én pedig kifutottam, és akkor egy nagy hely volt mögöttem” – tette hozzá.



A három játékos bemutatása után Ferdinand a legendás brazilt, Ronaldót méltatta.



„Ronaldo, tudatta velem, hogy van még egy szint. A legőrültebb az, hogy addigra (amikor Ferdinánd játszott ellene) körülbelül négy térdműtéten esett át.”



"Azt hiszem, bele se merek gondolni, mit tett volna velem, ha egészséges lett volna."



Az akkoriban a Realban játszó Ronaldo a Bajnokok Ligája történetének egyik legjobb teljesítményét produkálta, amikor 2003-ban a Man United ellen játszott. Uralkodott Ferdinand felett, miközben lenyűgöző mesterhármast ért el az Old Traffordon.



Forrás: sportbible.com



Borítókép: Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images