Legalább hat, legfeljebb 12 mérkőzésre tilthatják el azt a labdarúgót, aki a pályára köp a román bajnokság folytatásában.

A román szövetség (FRF) és a profiliga dolgozta ki azt az egészségügyi protokollt, mely szerint az eltiltás mellett pénzbüntetésre is jár majd a köpködésért, ahogy az orrfújásért is.



A játékosoknak a bemelegítés során legalább két méterre kell lenniük egymástól, a meccs után pedig abban a sportruházatban kell hazatérniük a stadionból, amelyet a pályán viseltek.



A bajnokság és a Román Kupa küzdelmei március közepe óta szünetelnek a koronavírus-járvány miatt. Az FRF tervei szerint az idény június 13-án folytatódik zárt kapuk mögött, de ehhez még a kormány jóváhagyására is szükség van.

Kép: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images