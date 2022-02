A mostani idény végén befejezi labdarúgó-pályafutását a belga válogatottal 2018-ban világbajnoki bronzérmes Moussa Dembélé.

A 34 éves játékos kedden jelentette be, hogy véget ér profi karrierje, amint lejár a szerződése a kínai élvonalban szereplő Guangzhou Citynél.



A 82-szeres válogatott középpályás két világbajnokságon, valamint a 2016-os Európa-bajnokságon is tagja volt a belga nemzeti együttesnek. Játszott többek között a Tottenham Hotspurben, valamint a Fulhamben, illetve a holland AZ Alkmaar és Willem II együtteseiben is. Kínai csapatánál 2019 óta futballozik.







Dembélé a 2010-11-es idényben együtt játszott Gera Zoltánnal a Fulhamben, majd 2012 és 2019 között 181 bajnoki összecsapáson lépett pályára a Tottenham színeiben.

