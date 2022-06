Az egykori angol csillag, David Beckham nem a Unitedből választott, amikor arról kérdezték, ki volt a valaha volt legjobb, akivel együtt játszott.



Beckham 3013-ig tartó, 21 éves pályafutása alatt a világ legjobb klubjaiban játszott. Pályafutása a Unitednél kezdődött, majd Spanyolországban, a Real Madridnál folytatódott. A sztárjátékos ezt követően játszott az AC Milanban, a LA Galaxyben és a Paris Saint-Germain-ben is. Ezen kívül 115-ször képviselte hazája válogatottját, melynek 6 évig a csapatkapitánya volt. Ennek eredményeként a labdarúgó a világ valaha volt legjobbjaival játszhatott együtt. Kaká , Zinedine Zidane , Ronaldinho és Zlatan Ibrahimovic csak néhány név a lenyűgöző listáról.

A The Overlap című műsor legutóbbi epizódjában Gary Neville arra kérte egykori csapattársát, hogy válassza ki a legjobb játékost azok közül, akivel együtt játszott.



Az angol nem volt könnyű helyzetben, de végül rávágta: a legjobb játékos, akivel valaha együtt játszottam, rajtad kívül, az Zidane.









Zidane-t az egyik valaha volt legkiválóbb játékosként tartják számon. A francia legenda 3 évig játszott együtt Beckhammel a Real Madridban, ami alatt megnyerték a Szuperkupát. Zidane egy évvel azelőtt vonult vissza, hogy Beckham elhagyta Madridot és Los Angelesbe költözött.



2020-ban Beckham egy érzelmes Instagram-posztban mutatta meg Zidane iránti szeretetét és tiszteletét.



„Nagyon szerencsés, hogy Zizou ellen játszottam, de pályafutásom egyik legnagyobb pillanata az, hogy csapattársként lehettem együtt vele. Ez a pillanat a 14 évvel ezelőtti utolsó meccsén nem csak érzelmes volt számára, hanem minden, az egész világ… Köszönöm barátom” – írta akkor.



A francia Zidane nagyszerű pályafutást tudhat maga möfött. 18 év alatt nyert vb-t és BL-t, de a spanyol-, és az olasz bajnoki címnek is örülhetett. Karrierje keserűen ért véget. Utolsó meccse a 2006-os világbajnokság döntője volt, ahol Marco Materazzi lefejeléséért kiállították, Franciaország pedig büntetőkkel kikapott.



Beckham arról is beszélt, kit választana, ha a régmúlt egyik játékosával léphetne együtt pályára. Az angol a United legendáját, Sir Bobby Charltont nevezte meg.



„Ő volt az apám hőse, ezért a középső nevem Robert. Szóval szívesen játszottam volna Sir Bobbyval” – mondta.

Borítókép: Harry How/Getty Images