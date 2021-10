Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo ismét apa lesz.



A portugál válogatott játékosa és párja Georgina Rodriguez a közösségi oldalukon jelentették be, hogy bővül a családjuk, ráadásul nem is egy, hanem egyszerre két gyerkőccel.



„Örömmel jelentjük be, hogy ikreink lesznek. A szívünk tele van szeretettel, alig várjuk a találkozást” – írták posztjukhoz.



A pár eddig összesen négy gyermeket nevelt. Közülük a legidősebb Ronaldo kisfia, Cristiano Jr., őt követik a sztárjátékos ikrei, Eva és Mateo. A legkisebb gyerkőc a focista és párja közös kislánya, a 2017-ben született Alana Martina.

Borítókép: instagram.com/cristianoronaldo