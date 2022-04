A Liverpool egykori balhátvédje, Jose Enrique élesen bírálta Cristiano Ronaldót, az Everton-Manchester United mérkőzést követő eset kapcsán.

A közösségi médiában elterjedt videón jól látható, amint a portugál játékos összetöri a 14 éves Everton szurkolónak, Jake Hardingnak a telefonját.

„Ne kedveld őt a közösségi médiában. Azt hiszi magáról, hogy ő egy isten.” – nyilatkozta Jose Enrique

Az incidenst követően Ronaldo a közösségi médiában nyilvánosan bocsánatot kért a hozzáállása miatt, majd meghívta a fiatal szurkolót, hogy vegyen részt egy Manchester United találkozón.

I always said it. Don't like him he believe is God and can do whatever he wants. That doesn't take that is been one of the best players in the history of football but as a person don't like him pic.twitter.com/6ldv6HsmcU