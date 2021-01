Az Uruguayi Labdarúgó Szövetség (AUF) kritizálta az angol szövetség (FA) döntését, amellyel rasszistának minősített kifejezés használata miatt három mérkőzésről tiltotta el Edinson Cavanit.

Az AUF szerint a csütörtökön ismertetett ítélet "kirívó igazságtalanság, amely megsérti egy kifogástalan férfi morálját". Az uruguayi szövetség felszólította a szigetországi szervezetet, hogy vizsgálja felül a szankciót.



A Manchester United uruguayi válogatott csatára ellen azt követően indult eljárás "helytelen magatartás" miatt, hogy a 33 esztendős futballista november végén a United Southampton elleni 3-2-es sikerét - és a találkozón szerzett két gólját - követően az Instagramra feltöltött posztjának szövegében a "negrito" szót is leírta. Cavani azt állította, ez csupán "szeretetteljes üdvözlése" volt egy barátjának, az FA szerint viszont a játékos ezzel megszegte a szövetség vonatkozó előírásait.



Az FA ítélete szerint a szóhasználat "sértő, helytelen és rontotta a sportág jóhírét", így Cavanit az eltiltás mellett 100 ezer font (40,6 millió forint) pénzbüntetéssel is szankcionálták.



A Manchester United már az eljárás megkezdésekor hangsúlyozta, a törölt bejegyzésben - amely miatt Cavani bocsánatot is kért - nem volt rosszindulat. Közleményében a klub leszögezte, bíznak abban, hogy a vizsgálóbizottság nyilvánvalóvá teszi: Cavani nem rasszista, és a bejegyzésében nem volt rasszista szándék. A klub a döntést követően kiemelte, noha Cavani nem volt tisztában a szóhasználat félreérthetőségével, a rasszizmus elleni küzdelem és az FA iránt érzett tisztelet miatt nem fellebbez az ítélet ellen.



Az uruguayi válogatott több tagja is kiállt Cavani mellett a döntés kihirdetése után.



Cavani honfitársát, az akkor az FC Liverpoolban futballozó Luis Suárezt 2011 decemberében nyolc mérkőzésről tiltották el, miután mérkőzés közben ugyanezzel a kifejezéssel megsértette Patrice Evrát, a Manchester United francia légiósát. Suárez akkor kitartott amellett, hogy az általa használt szó nem számít sértőnek Uruguayban.

