A címvédő Franciaország meglepetésre csupán 1-1-es döntetlent játszott házigazdaként Ukrajnával a jövő évi, katari labdarúgó-világbajnokság európai selejtezőinek szerdai nyitányán.

A Griezmann, Coman, Giroud, Mbappé támadó alakzattal kezdő franciák nagy intenzitás mellett azonnal magukhoz ragadták a kezdeményezést, és előbbi 19. percben szerzett találatával előnybe kerültek. A gól után visszavett a tempóból a házigazda, amely viszont így is magabiztosan őrizte előnyét.

A szünet után a biztonságra törekedtek a franciák, az 57. percben viszont váratlanul egyenlítettek a kapura addig semmi veszélyt nem jelentő ukránok, Kimpembe öngóljával. A vendégeknek erőt adott az egyenlítés, és mezőnyben tudták tartani a játékot, míg a franciák csak a hajrára pörögtek fel ismét - amelyben a ferencvárosi Zubkov játékára is sor került az ukránoknál -, de a győzelemhez az kevésnek bizonyult.



Mbappé negyvenedik alkalommal szerepelt a válogatottban, ezt a határt a franciak között ő érte el a legfiatalabbként, 22 éves és 3 hónapos korában.



Az A csoportban az Európa-bajnoki címvédő portugálok Makszim Medvegyev öngóljának köszönhetően 1-0-ra nyertek Azerbajdzsán ellen, Torinóban.



Írország 677 perc után szerzett ismét gólt, amikor Szerbia vendégeként a 18. percben Alan Browne betalált. A hajrában James Collins is eredményes volt, ám közben a szerbek három gólt is szereztek - mindhárom előtt Dusan Tadic adta a gólpasszt -, így hazai győzelemmel kezdtek.



A H csoportban a legutóbbi világbajnokságon döntős horvátok meglepetésre 1-0-ra kikaptak Szlovénia vendégeként.



Európa 13 csapattal képviselteti majd magát a jövő évi, 32 válogatottat felvonultató tornán, ami azt jelenti, hogy a tíz csoportból egyenes ágon csak az első helyezettek jutnak ki. A második helyezettek a pótselejtezőre kvalifikálnak, ebből további három együttes szerez indulási jogot. A pótselejtező mezőnyéhez csatlakozik majd két olyan együttes, amely tavaly ősszel a Nemzetek Ligájában megnyerte a csoportját, de a vb-selejtezők során nem végez az első két helyen. A 12 csapat egymérkőzéses elődöntő-döntő rendszerben küzd meg a fennmaradó helyekért.

Eredmények, 1. forduló:



A csoport:

Portugália-Azerbajdzsán 1-0 (1-0)

gólszerző: Medvegyev (37., öngól)

Szerbia-Írország 3-2 (1-1)

g.: Vlahovic (40.), Mitrovic (69., 76.), illetve Browne (18.), Collins (86.)

D csoport:

Finnország - Bosznia-Hercegovina 2-2 (0-0)

g.: Pukki (58., 78.), illetve Pjanic (55.), Stevanovic (85.)

Franciaország-Ukrajna 1-1 (1-0)

g.: Griezmann (19.), illetve Kimpembe (57., öngól)

G csoport:

Lettország-Montenegró 1-2 (1-1)

g.: Ikaunieks (40.), illetve Jovetic (41., 83.)

Gibraltár-Norvégia 0-3 (0-2)

g.: Sorloth (43.), Thorstvedt (45.), Svensson (57.)



Törökország-Hollandia 4-2 (2-0)

g.: Yilmaz (15., 34., 81. - a másodikat tizenegyesből), Calhanoglu (46.), illetve Klaasen (75.), L. de Jong (76.)

E csoport:

Észtország-Csehország 2-6 (1-4)

g.: Sappinen (12.), Anier (86.), illetve Schick (18.), Barak (27.), Soucek (32., 43., 48.), Jankto (56.)

Belgium-Wales 3-1 (2-1)

g.: De Bruyne (22.), T. Hazard (28.), Lukaku (72., tizenegyesből), illetve Wilson (11.)

H csoport:

Málta-Oroszország 1-3 (0-2)

g.: Mbong (56.), illetve Dzjuba (23.), Fernandes (35.), Szoboljov (90.)

Ciprus-Szlovákia 0-0

Szlovénia-Horvátország 1-0 (1-0)

g.: Lovric (15.)

Borítókép: Aurelien Meunier/Getty Images