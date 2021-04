Az Európai labdarúgó Szövetség (UEFA) vasárnap súlyos szankciókat helyezett kilátásba azokkal a klubokkal szemben, melyek egy új különálló sorozat, a Szuper Liga létrehozását tervezik.

Az UEFA végrehajtó bizottsága hétfőn dönt majd a Bajnokok Ligája átalakításáról, mely 2024-től léphet életbe, és sokak szerint - így például a szurkolók szerint is - a nagy klubok érdekeit szolgálja és nehéz helyzetbe hozza majd a nemzeti bajnokságokat.



Mégis több nagy klub ennek ellenére sem adta fel az új liga tervét, és elszánt annak 2022-es elindításában, amit a kontinentális szövetség minden erejével igyekszik megakadályozni.



A Szuper Liga egy az UEFA-tól független sorozat lenne 20 csapattal, amelyek tulajdonképpen egy külön bajnoki sorozatba küzdenének meg egymással. A hírek szerint a terv mellett a legnagyobb angol (Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea), olasz (Juventus, AC Milan, Internazionale) és spanyol sztárklubok (Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid) elkötelezték magukat. Ugyanakkor német és francia csapat nem csatlakozott a kedzeményezéshez, így a BL két legutóbbi döntőse, a Bayern München és a Paris Saint-Germain sem.

UEFA, the English Football Association, the Premier League, the Royal Spanish Football Federation (RFEF), LaLiga, the Italian Football Federation (FIGC) and Lega Serie A have today released a statement.



Read it in full here: