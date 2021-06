Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) további értesítésig felfüggeszti a Szuperliga-alapítás miatt a Real Madrid, a Barcelona és a Juventus ellen folyó fegyelmi eljárást, míg az angol Premier League hat "szakadár" klubja kollektíven elfogadta az összesen 21,6 millió font (8,6 milliárd forint) bírságot.

A Real, a Barcelona és a Juventus korábban egy spanyol bírósághoz fordult, amely megállapította, hogy a svájci székhelyű UEFA, illetve nemzetközi szövetség (FIFA) nem büntetheti meg őket, és erről a madridi bíróság értesítette a luxemburgi székhelyű Európai Bíróságot is. Ugyanakkor az UEFA szerint - mivel nem voltak hajlandóak lemondani a Szuperliga-projektről - eltiltás előtt állnak.



"Az UEFA fellebbviteli testülete úgy határozott, hogy felfüggeszti az eljárást további értesítésig" - áll a szerdai közleményben.



Április 19-én a két spanyol és az olasz elitklub mellett további kilenc - a Manchester United, a Liverpool, a Manchester City, az Arsenal, a Chelsea, a Tottenham, az Atletico Madrid, az Internazionale és az AC Milan - jelentette be a húszcsapatosra tervezett európai Szuperliga létrehozását. Néhány napon belül a Real Madrid, a Barcelona és a Juventus kivételével a többiek közölték, hogy visszalépnek, miután az UEFA, a FIFA és a futballvilág más befolyásos személyiségein kívül állami és politikai vezetők sora lépett fel a tizenkettek különszerveződése - és az UEFA-tól független új sorozat beindítása - ellen. A szurkolói csoportok szintén heves kritikákat fogalmaztak meg a tervezett sorozattal kapcsolatban.



Május 12-én az UEFA szigorú szankciókat kilátásba helyezve fegyelmi eljárást indított az érintett klubokkal szemben, és miközben a kilenc visszalépővel békét kötött, a renitens hármakat figyelmeztette: megtagadhatják tőlük az európai sorozatokban való részvételt, így akár ki is zárhatják őket a BL-ből. Az esetleges eltiltás nem érinti ugyanakkor a válogatottbeli szereplést a pénteken rajtoló Európa-bajnokságon.



A Premier League hat érintettje a "jóakarat gesztusaként" elfogadta, hogy egyenként 3,6 millió font (1,45 milliárd forint) bírságot fizet, és a liga bejelentette, hogy a befolyó összegből szurkolói és közösségi programokat, valamint nem professzionális labdarúgó tevékenységeket (grassroots) támogatnak.



Ezen kívül a Manchester United, a Liverpool, a Manchester City, az Arsenal, a Chelsea és a Tottenham abba is beleegyezett, hogy ha a jövőben a Szuperligához vagy ahhoz hasonló, zártkörű ligához próbálnának meg csatlakozni, akkor 30 pont levonással és 25 millió font (10 milliárd forint) bírsággal sújtják őket.



A Premier League közleményében jelezte, hogy a hat klub szívből bocsánatot kért szurkolóitól, a rivális csapatoktól, a ligától és az Angol Labdarúgó Szövetségtől (FA).

