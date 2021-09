Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) közleményben sürgeti a nemzetközi szövetséget (FIFA), hogy álljon el a kétévenkénti világbajnokság rendezésének tervétől.

A kontinentális szervezet honlapján szerdán megjelentek szerint az UEFA a szerinte kivitelezhetetlen FIFA terve helyett tárgyalóasztal mellett szeretne megbeszéléseket folytatni a nemzetközi mérkőzésnaptár megreformálásáról.

"Az UEFA csalódott a FIFA által alkalmazott módszerben, miszerint már azelőtt kommunikálja és népszerűsíti a lehetséges radikális változást, hogy arról egyeztetett volna az érintettekkel " - áll a közlésben.

A javaslatot a kezdetektől fogva ellenző európai szövetség kiemeli, hogy rengeteg kérdés merül fel a tervvel kapcsolatban. Meglátásuk szerint a világbajnoki győzelem értéke csökkenne, a labdarúgókat még jobban túlhajszolnák, és a női labdarúgásnak sem szolgálná az érdekét, ha minden évben lenne férfi világesemény.

"Ez csak néhány a FIFA javaslatával szembeni komoly fenntartások közül" - teszik hozzá. Az UEFA megjegyzi, múlt kedden egyeztetést kezdeményeztek a FIFA-val és az 55 európai szövetséggel, ám egyelőre nem kaptak választ. Korábban Aleksander Ceferin UEFA-elnök az európai együttesek vb-bojkottjával is fenyegetőzött arra az esetre, ha a FIFA javaslatát elfogadják.



A FIFA hétfői közleménye szerint jövő csütörtökön online tárgyalást tart a kétévenkénti vb-rendezésről. A mostaninál sűrűbb lebonyolítást a szervezet technikai bizottsága is támogatta, de az Európa mellett Dél-Amerikában is heves ellenkezést váltott ki.

A francia Arséne Wenger által vezetett technikai bizottság szeptember 9-én hozta nyilvánosságra hivatalosan azt a javaslatot, amely szerint 2026-tól kétévente kellene világbajnokságot rendezni. Az európai bajnokságok és klubok, valamint az UEFA szerint azonban a naptár így is túlzsúfolt és az éljátékosok túlterheltek. Wengerék és a FIFA álláspontja szerint viszont sok ország esetében az egyetlen igazi sportági húzóesemény a vb, ami mellett így szakmai indokok és erős gazdasági érvek is szólnak. A technikai bizottság továbbá azt is javasolta, hogy az Európa-bajnokságok rendszerén is változtassanak, azokat 2027-től páratlan években rendezzék meg, így lehetőséget biztosítva, hogy 2026 után már 2028-ban is vb-t lehessen rendezni. Ceferin erre reagálva azt mondta: az UEFA nem érdekelt abban, hogy kétévente kerüljön sor Eb-re.

A kétévenkénti vb-rendezés a FIFA-t vezető Gianni Infantino forradalmi terve, az erről szóló tanulmány elkészítéséhez májusban a szervezet 211 tagjából 166 támogatását sikerült megnyernie.

A Magyar Labdarúgó Szövetség minden erejével az UEFA-t támogatja a világbajnoki rendezés kérdésében.

Borítókép: GettyImages