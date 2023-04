A hírek szerint az Inter Miami hajlandó lenne részesedést ajánlani Lionel Messinek annak érdekében, hogy megszerezze őt.



Az utóbbi időben egyre több hír szól arról, hogy a szezon végén Lionel Messi távozik a PSG-től. Ezzel egyidőben egyre több információ lát napvilágot az argentin esetleges lehetőségeiről is.



A Barcelona alelnöke nemrég kijelentette, hogy tárgyalásokat kezd Messi képviselőivel a hétszeres aranylabdás visszatérésének érdekébe. Eközben a szaúdi Al Hilal hivatalos ajánlatot tett a játékosnak, amiben évi 400 millió eurós fizetést ajánlott neki.

Ha mindez nem lenne elég, most az Inter Miami is beszállt a Messiért folytatott harcba.



Az Independent arról számolt be, hogy az MLS-ben szereplő klub hajlandó részesedést ajánlani a sztárjátékosnak, annak érdekében, hogy meggyőzze őt.



A lap ugyanakkor azt is hozzátette, Messi valószínűleg nemet mond majd a lehetőségre, mivel mindenképp szeretne Európában maradni.



Borítókép: Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images