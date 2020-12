Szeretné újra átélni a játék örömét Radja Nainggolan, a Cagliari korábbi belga válogatott labdarúgója.

A 32 éves középpályás az elmúlt pár hónapot az Internazionale kötelékében töltötte, de nem volt számára sikeres ez az időszak. A szardínai klub - amelyben korábban már két szakaszban futballozott - kölcsönbe szerezte meg őt az idény végéig.



Nainggolan éppen ennél az együttesnél kezdte olasz élvonalbeli pályafutását 2010-ben, majd 2014-ben az AS Romához került, ahol a Cagliari mostani edzője, Eusebio Di Francesco irányításával játszott. Az Interhez 2018-ban szerződött, ez a váltás azonban nem alakult jól a számára. A Cagliari már az előző teljes szezonra is kölcsön vette őt, és visszatérve mindössze négy bajnoki mérkőzésen lépett pályára az Antonio Conte irányította milánóiaknál.

SUBSCRIBE !Radja Nainggolan (born 4 May 1988) is a Belgian professional footballer who plays as a midfielder for Italian club Inter Milan.Beats by Jacoby!htt...