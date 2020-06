A korábbi felnőttfilmes, Mia Khalifa rendre feltűnik újabb és újabb sportvonatkozású történetekben. A libanoni származású amerikai hölgy most összeállította a Premier League álom tizenegyét, azonban akad néhány meglepetés.



A Pornhub legnézettebb sztárja, Mia Khalifa új karrierbe kezdett, mióta 2014-ben visszavonult a felnőttfilmes ipartól. Legutóbb azzal hívta fel magára a futballszerető emberek figyelmét, hogy West Ham United mezben pózolt, illetve társalapítója annak a telefonos applikációnak, amelynek segítségével a szurkolók osztályozni tudják a játékvezetőket.

@uref.official Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family & interests have been capturing & sharing around the world.



Tavaly egy Watford meccsen bizonyította, hogy a legvehemensebb szurkolók közt is megállja a helyét, legalábbis ami a sörivást illeti.

Am I doing this football thing right? #sinker #wheresmycrisps Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family & interests have been capturing & sharing around the world.



Alighanem Khalifa is várta már, hogy a kényszerszünet után újrainduljon az angol labdarúgó-bajnokság, ennek örömére pedig összeállította a PL-álomcsapatát.



Az egykori felnőttfilmes nagymértékben jelen van a közösségi médiában, több mint 20 millióan követik az Instagram-oldalán, a Twitteren pedig három milliónál is több rajongója van.

Calendar pre-sale is almost over! Link in my bio! Shipping worldwide, and all of them will be signed for a limited time Photo: @olyahelga.photography HMU: @taylor_jazz Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family & interests have been capturing & sharing around the world.



Az álomcsapatát a saját YouTube-csatornáján ismertette a rajongóival.

"A választásaim némelyike ellentmondásos lehet, mivel nagyon keveset tudok a Premier League-ről, de nagyon tetszik." – mondta Khalifa.



A dekoratív sportrajongó beválogatta Virgil Van Dijket, Harry Maguire-t és Raheem Sterlinget az általa legjobbnak vélt csapatba, de meglepő módon nem csak sztárok kerültek be.



Kedvenc csapatát, a West Ham Uniteded Felipe Anderson és Declan Rice képviseli. A PornHub népszerűségi ranglistáját sokáig vezető Khalifa természetesen meg is indokolta döntéseit, így kiderült, hogy a brazil középpályás a kedvenc játékosa a bajnokságban.

This month's poster. Link in my bio to get the next one . . : @blaisejoseph_ HMU: @barbarapferrer Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family & interests have been capturing & sharing around the world.



A kalapácsosok balhátvédje pedig azzal érdemelte ki, hogy Mia Khalifa álomcsapatában szerepelhet, hogy tavaly januárban az ő góljával győzte le a West Ham 1-0-ra londoni riválisát, az Arsenált. Ráadásul az a találkozó volt Khalifa első PL-meccse, amire kilátogatott nézőként.

A 27 éves expornós a mérkőzés után egyébként alaposan beleszállt az Ágyúsok játékosába, Matteo Guendouziba, akinek a teljesítményét az alábbi mondattal foglalta össze a Twitteren.

"Guendouzi, Te p...i! Többször voltál térden ezen a meccsen, mint én 2014-ben…"

null null



Talán az egyik legmeglepőbb név a listán a Brighton középpályása, Aaron Mooy. De abból a szempontból nem meglepő, hogy Khalifa hatalmas rajongója az ausztrálok sztárjának, tavaly például Zinedine Zidane és David Beckham mellett a harmadik legjobb középpályásnak nevezte.

I look comfortable, but I assure you, nothing is worse than leather on skin Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family & interests have been capturing & sharing around the world.



Mooy honfitársa, Mat Ryan védi a képzeletbeli csapat kapuját, a védelem jobb oldalán pedig a Manchester City fenegyereke, Kyle Walker kapott helyet, egy sorral előrébb pedig csapattársa, Raheem Sterling húzhatja meg a támadásokat a jobb szélen.

Makeup by moi posted while I'm in bed and haven't washed my hair in 4 days. Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family & interests have been capturing & sharing around the world.



Fiatal kora ellenére a Manchester United tehetséges szélsője, Daniel James is bekerült a „legjobbak” közé, elől pedig Harry Kane és Mohamed Szalah a két gólfelelős.

Íme, Mia Khalifa álomcsapata:



(Forrás: thesun)



Ön hogyan állítaná össze a Premier League álomcsapatát? Írja meg nekünk kommentben!

Forrás: thesun

Borítókép: instagram/miakhalifa