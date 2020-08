A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) független etikai vizsgálóbizottsága megszüntette a szervezet elnökével, Gianni Infantinóval szemben indított eljárást.

A FIFA honlapjának szerdai közleménye alapján a vizsgálóbizottság elnöke a rendelkezésére álló dokumentumok, valamint egyéb bizonyítékok ismeretében úgy határozott, hogy a sportvezető nem sértette meg a szervezet etikai szabályait, így az ügyet lezárta.



Július végén Stefan Keller svájci különleges ügyész büntetőeljárást indított Infantino ellen, mert állítólag titkos találkozókon vett részt Michael Lauber svájci államügyésszel, aki eltitkolta ezeket a találkozókat és hazudott a feletteseinek, mialatt korrupció gyanújával vizsgálat folyt ellene.



Lauber amiatt került a kritikák középpontjába, hogy a túlságosan lassú ügymenet következtében áprilisban elévülés miatt leállt a svájci ügyészség vizsgálata több német funkcionárius ellen, aki a 2006-os világbajnokság előtt gyanús kifizetéseket kezdeményeztek.



A FIFA korábban is minden vádat tagadott, és azt állította, hogy az ötvenéves sportvezető semmi törvénybe ütközőt nem tett, az ilyen találkozók egyáltalán nem szokatlanok. Infantino a megbeszéléseken csak "a FIFA érdekét képviselve tisztázott bizonyos kérdéseket, és ez a kötelessége volt".



Sajtóhírek szerint a FIFA-elnök azzal is megsértette az etikai kódexet, hogy a szervezet számlájára Suriname-ből Genfig különrepülőt vett igénybe.



