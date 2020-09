Nemcsák Károly, a színészválogatott csapatkapitánya örül, hogy Sényőn csapnak össze az újságírók csapatával a pénteki Futball Éjszakája programsorozat részeként.

A színművész, aki egyben a szervezőbizottság elnöke is, csütörtökön az M4 Sport Sporthíradóban azt mondta, a mostani összecsapás showműsor is lesz, ugyanis a kétszer 35 perces találkozó szünetében számos színész lép majd fel, szórakoztatva a közönséget.



"Az elmúlt két évben Budapesten szerepeltünk az idén száz éves SZÚR-on a Futball Éjszakáján, ezért is örülök, hogy most Sényőn léphetünk pályára" - jelentette ki Nemcsák.

A színművész elmondta, hetente kétszer másfél órát szoktak gyakorolni, évente többször is összecsapnak az újságírókkal, a csapatösszeállítás pedig általában attól függ, éppen ki ér rá, hiszen az színházak újra kinyitottak, az új évadok elindultak.



"Még a nyolcvanas években is volt, hogy negyvenezren szurkoltak nekünk a Népstadionban, de persze akkor más időket éltünk. Mi továbbra is komolyan vesszük a labdarúgást, fontos, hogy mindig jó eredményt érjünk el" - mondta Nemcsák, aki immáron 25 éve csapatkapitánya a színészek együttesének.



A harmadik alkalommal sorra kerülő Futball Éjszakáján húsz helyszínen, színes programokkal várják a szurkolókat. A Magyar Labdarúgó Szövetséggel közösen létrehozott esemény célja a futball, a hazai klubok népszerűsítése, új szurkolók bevonása és a sportág háttérnek bemutatása.



A programokat minden csapat maga állítja össze, több helyen lesz stadiontúra, labdarúgással kapcsolatos filmek vetítése, kiállítás, szurkolói ankét, gyerekfoci, teqball és 11-es rúgó verseny.



A minden helyszínre érvényes karszalag 5-14 éveseknek 100, 14 évtől 500 forintba kerül.





Borítókép: Facebook.com/ Futball Éjszakája