A tavaly decemberben elhunyt világbajnok labdarúgó, Paolo Rossi nevét veheti fel a római Olimpiai Stadion.

A római képviselőház csütörtökön 387 igen és öt nem szavazattal, két tartózkodás mellett elfogadta a Silvio Berlusconi vezette konzervatív Forza Italia képviselője, Pierantonio Zanettin kezdeményezését, amely így az olasz kormány elé kerül.



"Meghatott és boldoggá tett a hír. Reményeim szerint most már valóban kezdetét veszi egy folyamat, amely elvezet odáig, hogy Paolo nevét vegye fel a római stadion" - nyilatkozta Federica Cappelletti, Rossi özvegye.



Hozzátette, különösen örül annak, hogy a sportvilág összefogása után a politika is megmozdult az ügyben.



Rossi a Juventus színeiben két bajnoki címe és Olasz Kupa-trófeája mellett 1985-ben megnyerte a Bajnokok Ligája elődjét, a BEK-et, 1984-ben pedig a KEK-et és az európai Szuperkupát. Válogatottbeli karrierjét 48 mérkőzéssel és 20 góllal fejezte be. Az 1982-es világbajnokságon az olaszok az ő mesterhármasával múlták felül az esélyesek közé sorolt brazilokat 3-2-re, majd a lengyelek ellen 2-0-ra megnyert elődöntőben csapata mindkét találatát ő szerezte. A nyugatnémetek elleni döntőben ő juttatta vezetéshez az olaszokat, akik végül 3-1-re bizonyultak jobbnak. Rossi hat találatával kiérdemelte a vb legjobb játékosa és gólkirálya címet, 1982-ben elnyerte az Aranylabdát.



Tavaly december 9-én, 64 éves korában hunyt el daganatos betegségben. Az Olasz Labdarúgó Szövetség róla nevezte el a Serie A gólkirályának járó díjat.

Borítókép: Mark Leech/Offside/Getty Images