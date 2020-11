Paula Dapena nem volt hajlandó részt venni a Maradona előtti tisztelgésben, a Viajes Interrias FF - Deportivo Abanca mérkőzésen, és tiltakozása jeléül hátat fordítva leült a pálya közepére a gyászszünet alatt.



A hétvége során az egész világon megemlékeztek a november 25-én elhunyt világbajnokról. Az egyik hétvégi spanyol női labdarúgómérkőzésen azonban akadt olyan is, aki nem vette ki a részét a megemlékezésből.



Paula Dapena azért döntött a tiltakozás mellett, mert nem tudott elmenni a tény mellett, hogy Maradonát korábban pedofíliával és erőszakos cselekményekkel is meggyanúsították.



„Amint megtudtam, hogy gyászszünet lesz az emlékéért a meccs előtt, tudtam, nem fogok tisztelegni egy erőszakos, pedofil személynek” – nyilatkozta a játékos az AS szerint.

Her name is Paula Dapena, she plays for Viajes Interrías Female Football Club in Galicia, northwestern Spain.



She refused to keep a minute of silence for Maradona as a protest because he was an abuser against women.



Stand up for your values is easier said than done.

Well done. pic.twitter.com/K4DP6KCDYA