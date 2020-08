Az ázsiai labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőiben bemutatkozik a videobírós technológia (VAR).

A kontinentális szövetség hétfőn jelentette be, hogy már a 2020-as szezonban bevezetik a játékvezetők munkáját segítő rendszert, amelyet a negyeddöntőkkel kezdődően fognak használni.

VAR to be implemented from #ACL2020 quarter-finals onwards. First time in AFC's club competitions too!https://t.co/VyFD0mPTvJ