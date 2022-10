Sadio Mané egyáltalán nem bánná, ha idén nem ő kapná meg az Aranylabdát, mer szerinte a Real Madrid sztárja rászolgált a díjra.



Sadio Mané nagyszerű évet zárt. A szenegáli válogatottat győzelemre vezette az Afrika-kupán, míg klubjával a Liverpoolal több fronton is bizonyított egyszerre. Teljesítménye alapján Manénak az Aranylabdára is pályázhatna ő azonban nem igazán tartja magát esélyesnek a díjra.



„Nem (számolok azzal, hogy megkapom). Őszintén szólva szerintem Karim idén nagyon megérdemli. Fantasztikus szezonja volt a Real Madridban. Megnyerte a Bajnokok Ligáját... Szerintem határozottan megérdemli, ezért örülök neki” – mondta Mané a Canal Plusnak.



„Tudom, hogy megnyertem az Afrika-bajnokságot. Megkönnyebbülés volt számomra és az egész ország számára, és nagyon örülök neki, de úgy gondolom, hogy Karim az, aki megérdemli a díjat” – tette hozzá.



Manéhoz hasonlóan sokan Karim Benzemát tartják idén a legesélyesebbnek a díj elnyerésére. A francia a csapatával a 2021/22-es szezonban a Bajnokok Ligáját és a Spanyol Bajnokságot is megnyerte.

Borítókép: Marc Atkins/Getty Images