Az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő Everton együttműködési megállapodást kötött chilei névrokonával, az Everton de Vina del Mar együttesével, valamint annak mexikói tulajdonosával, a Grupo Pachucával.

A négyszeres chilei bajnok klub tájékoztatása szerint részeseivé váltak az Everton nemzetközi programjának, amelynek keretében az angol fél edzők és tehetségek felkészítésében nyújt segítséget. A megállapodás magában foglal marketing és kereskedelmi célú együttműködéseket is.

From one Everton to another. Last year, #EFC officials travelled to Chile and met with representatives from @evertonsadp to initiate discussions for the partnership. pic.twitter.com/zeWjedsfyQ