A legfrissebb hírek szerint az Al Nassr szeretné megszerezni a Paris Saint-Germain sztárját, Sergio Ramost.



A klub nemrég megerősítette, hogy tárgyal Crsitiano Ronaldóval és a 37 éves támadó várhatóan hamarosan aláír vele.



Úgy tűnik azonban, hogy a szaúdiak nem érik be az ötszörös aranylabdással. Az elmúlt napokban a French Foot Mercato arról számolt be, hogy Al Nassr a 31, N'Golo Kantét is szeretné leigazolni, akinek a nyáron jár le a szerződése a Chelsea-nél.



A Marca című spanyol lap pedig azt állítja, hogy az Al Nassr arról álmodik, hogy Sergio Ramos is hozzájuk szerződik.



A spanyol szerződése nyáron jár le a Paris Saint-Germainnel. A jelentések szerint Al Nassr megpróbálja meggyőzni Ramost, hogy játsszon újra együtt Ronaldóval.

A spanyol a sérülésekkel teli bemutatkozó szezonja után idén ismét magas szinten teljesített.

Borítókép: Aurelien Meunier – PSG/PSG a Getty Images